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Черкас Андрей Якимович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1880

Отец: Черкас Яким Ильич

Мать: Черкас София Федоровна

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-210,зап.-46
Рождение ребёнка
18.02.1904

Сын: Черкас Федор Андреевич

Мать ребёнка: Черкас Сарра Николаевна

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-2,зап.-12
Рождение ребёнка
04.08.1906

Дочь: Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Черкас Сарра Николаевна

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-168,зап.-45
Рождение ребёнка
26.06.1909

Дочь: София Андреевна

Мать ребёнка: Черкас Сарра Николаевна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-156,зап.-47
Рождение ребёнка
01.12.1911

Сын: Черкас Николай Андреевич

Мать ребёнка: Черкас Сарра Николаевна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-111,зап.-101
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкас Сарра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкас Сарра Николаевна

Смерть
Неизвестно