Черкас Андрей Якимович
Место рождения
Дата рождения07.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
07.12.1880
Отец: Черкас Яким Ильич
Мать: Черкас София Федоровна
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-210,зап.-46
Рождение ребёнка
18.02.1904
Мать ребёнка: Черкас Сарра Николаевна
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-2,зап.-12
Рождение ребёнка
04.08.1906
Дочь: Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Черкас Сарра Николаевна
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-168,зап.-45
Рождение ребёнка
26.06.1909
Дочь: София Андреевна
Мать ребёнка: Черкас Сарра Николаевна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-156,зап.-47
Рождение ребёнка
01.12.1911
Мать ребёнка: Черкас Сарра Николаевна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-111,зап.-101
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкас Сарра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкас Сарра Николаевна
Смерть
Неизвестно