Собонов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСобонов Виктор

Собонов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
28.12.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.