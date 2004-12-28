Собонов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
28.12.2004