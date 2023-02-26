Васса Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Давидова

Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1780

Дата смерти

03.01.1800

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

Муж

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1780

Отец: Давид Матвеев

Мать: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1798

Муж: Гавриил Лазарев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
03.01.1800
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.