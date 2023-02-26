Васса Давидова
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1780
Дата смерти03.01.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Давид Матвеев
Мать: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1798
Муж: Гавриил Лазарев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
03.01.1800
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.