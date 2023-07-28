Земцов Евлампий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.?.1872
Рождение ребёнка
29.01.1876
Мать ребёнка: Земцова Феоктиста Николаева
Рождение ребёнка
25.06.1878
Дочь: Елена Евлампиева
Мать ребёнка: Земцова Феоктиста Николаева
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Сюлаева Ирина Евлампиева
Мать ребёнка: Земцова Феоктиста Николаева
Смерть
Неизвестно