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Земцов Евлампий Михайлович

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1872

Жена: Земцова Феоктиста Николаева

Рождение ребёнка
29.01.1876

Сын: Земцов Георгий Евлампиев

Мать ребёнка: Земцова Феоктиста Николаева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1878

Дочь: Елена Евлампиева

Мать ребёнка: Земцова Феоктиста Николаева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Сюлаева Ирина Евлампиева

Мать ребёнка: Земцова Феоктиста Николаева

Смерть
Неизвестно