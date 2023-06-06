Буравлева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буравлева Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1845

Дочь: Буравлева Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Буравлев Григорий Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1852

Дочь: Буравлева Феодосия

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1853

Сын: Буравлев Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буравлев Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно