Буравлева Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1845
Дочь: Буравлева Феодора Григорьевна
Отец ребёнка: Буравлев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1852
Дочь: Буравлева Феодосия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1853
Сын: Буравлев Андрей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно