Харланова-Кондрашова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Харланова-Кондрашова Екатерина Сидоровна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Харланова-Кондрашова Матрена Сидоровна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Харланов Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Харланова-Кондрашова Прасковья Сидоровна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно