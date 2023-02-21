Харланова-Кондрашова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова-Кондрашова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Харланова-Кондрашова Екатерина Сидоровна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Харланова-Кондрашова Матрена Сидоровна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Харланов Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Харланова-Кондрашова Прасковья Сидоровна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович

Смерть
Неизвестно