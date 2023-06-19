Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович

Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Мать: Кондрашова Ирина Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Харланова-Кондрашова Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Ксения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Харланова-Кондрашова Матрена Сидоровна

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Ксения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Харланов Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Ксения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Харланова-Кондрашова Прасковья Сидоровна

Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Ксения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харланова-Кондрашова Ксения

Смерть
1831