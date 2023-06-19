Харланов-Кондрашов Сидор Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Харланова-Кондрашова Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Ксения
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Харланова-Кондрашова Матрена Сидоровна
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Ксения
Рождение ребёнка
1804
Сын: Харланов Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Ксения
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Харланова-Кондрашова Прасковья Сидоровна
Мать ребёнка: Харланова-Кондрашова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1831