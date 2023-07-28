Кузина (Душинова) Олимпиада Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Душинова) Олимпиада Александровна

Место рождения

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

11.04.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Душинов Александр

Мать: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
16.05.1908 ст.

Муж: Кузин Андрей Парменович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1909 ст.

Дочь: Кузина Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Кузин Андрей Парменович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1910 ст.

Сын: Кузин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Кузин Андрей Парменович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1912 ст.

Сын: Кузин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Кузин Андрей Парменович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1914 ст.

Дочь: Кузина Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Кузин Андрей Парменович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.05.1916 ст.

Сын: Кузин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кузин Андрей Парменович

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.04.1917 ст.
Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От простуды.