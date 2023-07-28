Кузина (Душинова) Олимпиада Александровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти11.04.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Душинов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1908 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1909 ст.
Дочь: Кузина Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Кузин Андрей Парменович
Рождение ребёнка
03.08.1910 ст.
Отец ребёнка: Кузин Андрей Парменович
Рождение ребёнка
19.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Кузин Андрей Парменович
Рождение ребёнка
08.09.1914 ст.
Дочь: Кузина Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Кузин Андрей Парменович
Рождение ребёнка
30.05.1916 ст.
Сын: Кузин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Кузин Андрей Парменович
Смерть
11.04.1917 ст.
От простуды.