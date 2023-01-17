Душинов Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Морева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Душинов Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Душинов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Душинов Евгений Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно