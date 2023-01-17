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Душинов Александр

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Место рождения

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Морева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Душинов Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Душинов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Душинов Евгений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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