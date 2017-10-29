Бычков Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1981
Дата смерти29.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1981
Рождение ребёнка
Около 2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.2017
Причина смерти: Язва?