Свизев Леонид Григорьевич
Место рожденияд. Плотниково, Пермская область
Дата рождения30.03.1946
Дата смерти26.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1946
д. Плотниково, Пермская область
Рождение ребёнка
30.03.1966
Дочь: Лызова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Свизева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.1969
Сын: Свизев Константин Леонидович
Мать ребёнка: Свизева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
20.03.1987
Мать ребёнка: Майшева Галина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свизев Григорий Леонидович
Мать ребёнка: Майшева Галина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.2021