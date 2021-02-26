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Свизев Леонид Григорьевич

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Место рождения

д. Плотниково, Пермская область

Дата рождения

30.03.1946

Дата смерти

26.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1946

Отец: Свизев Григорий Иванович

Мать: Свизева Надежда Степановна

д. Плотниково, Пермская область
Рождение ребёнка
30.03.1966

Дочь: Лызова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Свизева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1969

Сын: Свизев Константин Леонидович

Мать ребёнка: Свизева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1987

Сын: Свизев Денис Леонидович

Мать ребёнка: Майшева Галина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свизев Григорий Леонидович

Мать ребёнка: Майшева Галина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майшева Галина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свизева Валентина Васильевна

Смерть
26.02.2021
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