Бурим (Чигинцова) Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурим (Чигинцова) Светлана Геннадьевна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Чигинцов Геннадий Михайлович

Мать: Чигинцева Ирина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.02.1985

Дочь: Бурим Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Бурим Сергей

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1988

Дочь: Бурим Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Бурим Сергей

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурим Сергей

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