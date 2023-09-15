Бурим (Чигинцова) Светлана Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Чигинцов Геннадий Михайлович
Мать: Чигинцева Ирина
Рождение ребёнка
?.02.1985
Дочь: Бурим Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Бурим Сергей
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Бурим Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Бурим Сергей
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурим Сергей