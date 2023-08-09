Ткачев Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения31.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1906
Отец: Ткачев Иосиф Матвеевич
Мать: Ткачева Варвара Артюшина
Рождение ребёнка
19.08.1931
Сын: Ткачев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Ткачева Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1935
Дочь: Гжещик Таисия Ткачева
Мать ребёнка: Ткачева Агриппина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно