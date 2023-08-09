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Ткачев Михаил Иосифович

Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

31.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1906

Отец: Ткачев Иосиф Матвеевич

Мать: Ткачева Варвара Артюшина

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1931

Сын: Ткачев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Ткачева Агриппина Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.1935

Дочь: Гжещик Таисия Ткачева

Мать ребёнка: Ткачева Агриппина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева Агриппина Николаевна

Смерть
Неизвестно