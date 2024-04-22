Колосов Игнатий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Колосов Фёдор Акимович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Павла Игнатьевна
Мать ребёнка: Колосова Устинья Исидоровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Фёкла Игнатьевна
Мать ребёнка: Колосова Устинья Исидоровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Колосова Устинья Исидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно