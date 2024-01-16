Колосова Устинья Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Павла Игнатьевна
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Фёдорович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Фёкла Игнатьевна
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Фёдорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Колосов Игнатий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно