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Колосова Устинья Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Павла Игнатьевна

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Фёдорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Фёкла Игнатьевна

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Фёдорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Колосов Игнатий Фёдорович

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Игнатий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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