Карелова (Новикова) Арина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарелова (Новикова) Арина Кузьминична

Карелова (Новикова) Арина Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1907

Дата смерти

11.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1927

Дочь: Сутурина Маруся Михайловна

Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич

Кыринский р-н.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Карелов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич

Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Чиковинская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич

с. Билютуй, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Алтынникова Полина Михайловна

Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич

Рождение ребёнка
15.01.1940

Дочь: Климова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич

Рождение ребёнка
05.03.1942

Дочь: Горбунова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич

Рождение ребёнка
03.09.1944

Сын: Карелов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич

Рождение ребёнка
17.02.1947

Сын: Карелов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карелов Михаил Фокеевич

Смерть
11.01.1971
с. Билютуй, Кыринский р-н, Читинская обл.