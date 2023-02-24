Карелова (Новикова) Арина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1907
Дата смерти11.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1927
Дочь: Сутурина Маруся Михайловна
Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич
Кыринский р-н.
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
04.11.1932
Дочь: Чиковинская Анна Михайловна
Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич
с. Билютуй, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Алтынникова Полина Михайловна
Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
15.01.1940
Дочь: Климова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
05.03.1942
Дочь: Горбунова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
03.09.1944
Сын: Карелов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич
Рождение ребёнка
17.02.1947
Отец ребёнка: Карелов Михаил Фокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1971
с. Билютуй, Кыринский р-н, Читинская обл.