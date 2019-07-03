Чиковинская (Карелова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиковинская (Карелова) Анна Михайловна

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Место рождения

с. Билютуй, Кыринский р-н, Читинская обл.

Дата рождения

04.11.1932

Дата смерти

03.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932

Отец: Карелов Михаил Фокеевич

Мать: Карелова Арина Кузьминична

с. Билютуй, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
22.03.1953

Дочь: Скосырская Клара Дмитриевна

Отец ребёнка: Чиковинский Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1954

Сын: Чиковинский Генадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чиковинский Дмитрий Иванович

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
06.12.1957

Сын: Чиковинский Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Чиковинский Дмитрий Иванович

рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Смерть
03.07.2019
п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.
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