Чиковинская (Карелова) Анна Михайловна
Место рожденияс. Билютуй, Кыринский р-н, Читинская обл.
Дата рождения04.11.1932
Дата смерти03.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1932
с. Билютуй, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
22.03.1953
Дочь: Скосырская Клара Дмитриевна
Отец ребёнка: Чиковинский Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1954
Сын: Чиковинский Генадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Чиковинский Дмитрий Иванович
рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Рождение ребёнка
06.12.1957
Сын: Чиковинский Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Чиковинский Дмитрий Иванович
рудник Мордой, Кыринский р-н, Читинская обл.
Смерть
03.07.2019
п. Выдрино, Кабанский р-н, р. Бурятия.