Клапер Зарецкая (Злотник) Елена Наумовна
Место рождения
Дата рождения14.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1952
Отец: Злотник Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клапер Алексмандр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарецкий Лев
Рождение ребёнка
16.01.1974
Дочь: Ерёмина (Зарецкая) Ольга Львовна
Отец ребёнка: Зарецкий Лев
Рождение ребёнка
09.07.1982
Сын: Клапер Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Клапер Алексмандр