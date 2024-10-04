Клапер Зарецкая (Злотник) Елена Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлапер Зарецкая (Злотник) Елена Наумовна

Клапер Зарецкая (Злотник) Елена Наумовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1952

Отец: Злотник Наум

Мать: Злотник (Сенкевич) Майя Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клапер Алексмандр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарецкий Лев

Рождение ребёнка
16.01.1974

Дочь: Ерёмина (Зарецкая) Ольга Львовна

Отец ребёнка: Зарецкий Лев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.07.1982

Сын: Клапер Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Клапер Алексмандр

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.