Марталог Прасковья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марталог Прасковья Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марталог Петр Моисеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марталог Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марталог Моисей

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1937

Сын: Марталог Владимир Моисеевич

Отец ребёнка: Марталог Моисей

Смерть
Неизвестно

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