Марталог Прасковья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марталог Михаил Моисеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марталог Моисей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1937
Сын: Марталог Владимир Моисеевич
Отец ребёнка: Марталог Моисей
Смерть
Неизвестно