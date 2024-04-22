Васильева Соломония Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
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Сын: Давыдов-Аврамов Тихон Павлович
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич
Дочь: Давыдова-Аврамова Пераскева Павловна
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич
Сын: Давыдов-Давышин Петр Павлович
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич
Дочь: Давыдова-Давышина Наталья Павловна
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич
Дочь: Давыдова-Давышина Мария Павловна
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич
Дочь: Давыдова-Давышина Матрона Павловна
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич
Сын: Давыдов-Давышин Илья Павлович
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич
Дочь: Давыдова-Давышина Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич
Дочь: Давыдова-Давышина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич
Дочь: Давыдова-Давышина Анна Павловна
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич
Дочь: Давыдова-Давышина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич