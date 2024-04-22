Васильева Соломония Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Соломония Евстафьевна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.05.1870 ст.

Муж: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1871 ст.

Сын: Давыдов-Аврамов Тихон Павлович

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1872 ст.

Дочь: Давыдова-Аврамова Пераскева Павловна

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Давыдов-Давышин Петр Павлович

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1876 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина Наталья Павловна

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1879 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина Мария Павловна

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1880 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина Матрона Павловна

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1882 ст.

Сын: Давыдов-Давышин Илья Павлович

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1884 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1887 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина Анна Павловна

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1891 ст.

Дочь: Давыдова-Давышина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1894 ст.

Сын: Давыдов-Давышин Иоанн (Иван) Павлович

Отец ребёнка: Аврамов-Давышин Павел Адрианович-Андреевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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