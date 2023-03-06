Евсеев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Евсеев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Фоменко Мария
Рождение ребёнка
02.11.1929
Дочь: Евсеева Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Фоменко Мария
Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фоменко Мария
Смерть
Неизвестно