Евсеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Евсеев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Фоменко Мария

Рождение ребёнка
02.11.1929

Дочь: Евсеева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Фоменко Мария

Ташкент
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоменко Мария

Смерть
Неизвестно