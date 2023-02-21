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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Isaak Eduard

Мать: Isaak Agatha

Смерть
Неизвестно