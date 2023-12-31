Макушина (Садчикова) Христиния Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Садчиков Ион Кириллович
Бракосочетание
19.10.1866
Рождение ребёнка
06.07.1869
Дочь: Макушина Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Макушин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
28.09.1871
Дочь: Макушина Мария
Смерть
Неизвестно