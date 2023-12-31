Макушина (Садчикова) Христиния Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушина (Садчикова) Христиния Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Садчиков Ион Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1866

Муж: Макушин Василий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1869

Дочь: Макушина Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Макушин Василий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1871

Дочь: Макушина Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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