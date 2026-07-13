Тройницкая (Козловская) Варвара Ивановна 15.11.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Тройницкая (Козловская) Варвара Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.11.1849

умерла 08.11.1869

Мать
Козловская (Пушкина) Мария Александровна22.09.1819 г.р.
Отец
Козловский Иван Дмитриевич1811 г.р.
Супруги
Тройницкий Николай Александрович23.07.1842 ст. г.р.
Дети
Тройницкий Александр Николаевич28.09.1869 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1849

Отец: Козловский Иван Дмитриевич

Мать: Козловская (Пушкина) Мария Александровна

Бракосочетание
10.08.1868

Муж: Тройницкий Николай Александрович

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
28.09.1869 ст.

Сын: Тройницкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Тройницкий Николай Александрович

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
08.11.1869

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