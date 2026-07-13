Тройницкая (Козловская) Варвара Ивановна
женский, родилась 15.11.1849
умерла 08.11.1869
МатьКозловская (Пушкина) Мария Александровна22.09.1819 г.р.
ОтецКозловский Иван Дмитриевич1811 г.р.
Супруги
Тройницкий Николай Александрович23.07.1842 ст. г.р.
Дети
Тройницкий Александр Николаевич28.09.1869 ст. г.р.
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Рождение
15.11.1849
Бракосочетание
10.08.1868
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1869 ст.
Сын: Тройницкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тройницкий Николай Александрович
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
08.11.1869