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Фросин Сергей Александрович
Фросин Сергей Александрович
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
09.12.2004
Пол
Мужской
Отец
Фросин Александр Сергеевич
1981 г.р.
Мать
Ахмерова Олеся Спартаковна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.2004
Отец:
Фросин Александр Сергеевич
Мать:
Ахмерова Олеся Спартаковна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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