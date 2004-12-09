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Фросин Сергей Александрович

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

09.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.2004

Отец: Фросин Александр Сергеевич

Мать: Ахмерова Олеся Спартаковна

Саратов, город Саратов, Саратовская область