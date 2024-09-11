Белошеева (Старицина) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белошеева (Старицина) Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1919 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белошеев Григорий Васильевич

Бракосочетание
До 1918

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
До 1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1919

Сын: Белошеев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Белошеев Григорий Васильевич

Кумбас озеро, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
После 1952
Кумбас озеро, Пудожский уезд, Олонецкая губерния

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