Белошеева (Старицина) Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
До 1918
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
До 1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1919
Сын: Белошеев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Белошеев Григорий Васильевич
Смерть
После 1952