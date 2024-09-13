Лисунов Петр Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смерти06.07.1846 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.
Отец: Лисунов Ксенофонт (Силифонт)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Лисунов Григорий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.07.1846 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область