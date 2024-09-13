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Лисунов Петр Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

06.07.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: Лисунов Ксенофонт (Силифонт)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Лисунов Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.07.1846 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

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