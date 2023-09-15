Шереметев Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: граф
Работа или профессия
Около 1905
Звенигород, Звенигород, Московская область
Звенигородский уездный предводитель дворянства. Гражданский чин: статский советник, 5 класс табели о рангах; придворный чин: камергер, 4 класс табели о рангах
Бракосочетание
1921
Работа или профессия
1921
Член Всероссийского союза писателей
Рождение ребёнка
22.07.1922
Сын: Шереметев Василий Павлович
Мать ребёнка: Шереметева Прасковья Васильевна
Титул: граф
Работа или профессия
1923
Действительный член Общества изучения русской усадьбы, заведующий музея "Остафьево"
Работа или профессия
1927
Лишён гражданских прав как лицо дворянского происхождения, отстранён от работы заведующего музея "Остафьево"
Место жительства
1929
Выселен с семьей из музея "Остафьево", жил в Напрудной башне Новоде́вичьего Богородице-Смоленского женского монастыря
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943
Похоронен на Царицынском кладбище, Царицыно, Московская область, СССР