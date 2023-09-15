Шереметев Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметев Павел Сергеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1871

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: граф
Работа или профессия
Около 1905
Звенигород, Звенигород, Московская область
Звенигородский уездный предводитель дворянства. Гражданский чин: статский советник, 5 класс табели о рангах; придворный чин: камергер, 4 класс табели о рангах
Бракосочетание
1921

Жена: Шереметева Прасковья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1921
Москва, город федерального значения Москва
Член Всероссийского союза писателей
Рождение ребёнка
22.07.1922

Сын: Шереметев Василий Павлович

Мать ребёнка: Шереметева Прасковья Васильевна

Астафьево, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Титул: граф
Работа или профессия
1923
Астафьево, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Действительный член Общества изучения русской усадьбы, заведующий музея "Остафьево"
Работа или профессия
1927
Астафьево, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Лишён гражданских прав как лицо дворянского происхождения, отстранён от работы заведующего музея "Остафьево"
Место жительства
1929
Москва, город федерального значения Москва
Выселен с семьей из музея "Остафьево", жил в Напрудной башне Новоде́вичьего Богородице-Смоленского женского монастыря
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Царицынском кладбище, Царицыно, Московская область, СССР
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