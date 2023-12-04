Юсупова Роза Зактровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Роза Зактровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1975

Дочь: Гарифуллина Лилия Ахметгалиевна

Отец ребёнка: Юсупов Ахметгалий Юсупович

Рождение ребёнка
13.11.1978

Дочь: Юсупова Эльвира

Отец ребёнка: Юсупов Ахметгалий Юсупович

Рождение ребёнка
08.01.1987

Дочь: Юсупова Лейсан Ахметгалиевна

Отец ребёнка: Юсупов Ахметгалий Юсупович

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