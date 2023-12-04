Юсупова Роза Зактровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1975
Дочь: Гарифуллина Лилия Ахметгалиевна
Отец ребёнка: Юсупов Ахметгалий Юсупович
Рождение ребёнка
13.11.1978
Дочь: Юсупова Эльвира
Отец ребёнка: Юсупов Ахметгалий Юсупович
Рождение ребёнка
08.01.1987
Дочь: Юсупова Лейсан Ахметгалиевна
Отец ребёнка: Юсупов Ахметгалий Юсупович