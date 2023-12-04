Юсупова Лейсан Ахметгалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Лейсан Ахметгалиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1987

Отец: Юсупов Ахметгалий Юсупович

Мать: Юсупова Роза Зактровна

Рождение ребёнка
29.12.2014

Сын: Новичков Кирилл Викторович

Отец ребёнка: Новичков Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
22.09.2016

Дочь: Новичкова Аделина Сергеевна

Отец ребёнка: Новичков Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Виктор Сергеевич

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