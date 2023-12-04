Юсупова Лейсан Ахметгалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1987
Отец: Юсупов Ахметгалий Юсупович
Мать: Юсупова Роза Зактровна
Рождение ребёнка
29.12.2014
Сын: Новичков Кирилл Викторович
Отец ребёнка: Новичков Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
22.09.2016
Дочь: Новичкова Аделина Сергеевна
Отец ребёнка: Новичков Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно