Савельев-Сигуленков Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти19.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Савельев ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.11.1823
Сын: Савельев-Сигулин Иван Николаев
Мать ребёнка: Сигуленкова Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
10.11.1827
Сын: Савельев-Сигуленков Терентий Николаев
Мать ребёнка: Сигуленкова Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
06.11.1829
Сын: Сигулёнков Фёдор Николаев
Мать ребёнка: Сигуленкова Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сигулёнков Дмитрий Николаев
Мать ребёнка: Сигуленкова Екатерина Тимофеева
Рождение ребёнка
05.10.1839
Сын: Сигуленков Козьма Николаев
Мать ребёнка: Сигуленкова Екатерина Тимофеева
Смерть
19.06.1848
Причина смерти: от холеры