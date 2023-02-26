Савельев-Сигуленков Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев-Сигуленков Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

19.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Савельев ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.11.1823

Сын: Савельев-Сигулин Иван Николаев

Мать ребёнка: Сигуленкова Екатерина Тимофеева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.11.1827

Сын: Савельев-Сигуленков Терентий Николаев

Мать ребёнка: Сигуленкова Екатерина Тимофеева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.11.1829

Сын: Сигулёнков Фёдор Николаев

Мать ребёнка: Сигуленкова Екатерина Тимофеева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сигулёнков Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Сигуленкова Екатерина Тимофеева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.10.1839

Сын: Сигуленков Козьма Николаев

Мать ребёнка: Сигуленкова Екатерина Тимофеева

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
19.06.1848
Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от холеры