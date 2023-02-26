Сигуленкова Екатерина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигуленкова Екатерина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1823

Сын: Савельев-Сигулин Иван Николаев

Отец ребёнка: Савельев-Сигуленков Николай Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.11.1827

Сын: Савельев-Сигуленков Терентий Николаев

Отец ребёнка: Савельев-Сигуленков Николай Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.11.1829

Сын: Сигулёнков Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Савельев-Сигуленков Николай Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сигулёнков Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Савельев-Сигуленков Николай Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.10.1839

Сын: Сигуленков Козьма Николаев

Отец ребёнка: Савельев-Сигуленков Николай Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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