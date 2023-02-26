Сигуленкова Екатерина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1823
Сын: Савельев-Сигулин Иван Николаев
Отец ребёнка: Савельев-Сигуленков Николай Иванов
Рождение ребёнка
10.11.1827
Сын: Савельев-Сигуленков Терентий Николаев
Отец ребёнка: Савельев-Сигуленков Николай Иванов
Рождение ребёнка
06.11.1829
Сын: Сигулёнков Фёдор Николаев
Отец ребёнка: Савельев-Сигуленков Николай Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сигулёнков Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Савельев-Сигуленков Николай Иванов
Рождение ребёнка
05.10.1839
Сын: Сигуленков Козьма Николаев
Отец ребёнка: Савельев-Сигуленков Николай Иванов
Смерть
Неизвестно