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Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Муж: Максимов Николай Миронович

Рождение ребёнка
19.07.1906

Сын: Максимов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Максимов Николай Миронович

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1909

Дочь: Максимова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Миронович

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1911

Сын: Максимов Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Максимов Николай Миронович

Рождение ребёнка
25.06.1915

Сын: Максимов Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Максимов Николай Миронович

Чувашский Брод, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно