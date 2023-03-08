Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
19.07.1906
Сын: Максимов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Максимов Николай Миронович
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: Максимова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Миронович
Рождение ребёнка
11.11.1911
Сын: Максимов Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Максимов Николай Миронович
Рождение ребёнка
25.06.1915
Сын: Максимов Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Максимов Николай Миронович
Смерть
Неизвестно