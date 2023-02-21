Кливанова (Манецкая) Любовь Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кливанова (Манецкая) Любовь Гавриловна

Место рождения

деревня Курдановка

Дата рождения

21.09.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1943

Отец: не указан

Мать: Присяжная Марина Дмитриевна

деревня Курдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно