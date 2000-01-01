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Присяжная Марина Дмитриевна

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Место рождения

РСФСР, Томская губерния, деревня Курдановка

Дата рождения

12.06.1921

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1921

Отец: Присяжный Дмитрий (Митро)

Мать: не указана

РСФСР, Томская губерния, деревня Курдановка
Рождение ребёнка
21.09.1943

Дочь: Кливанова Любовь Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

деревня Курдановка
Рождение ребёнка
18.09.1944

Дочь: Мисюра Галина Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

СССР, РСФСР, Томская губерния, деревня Курдановка
Рождение ребёнка
20.04.1948

Дочь: Манецкая Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

СССР, Белорусская ССР, Гомельская область, деревня Чиколовичи
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Манецкая Людмила Гавриловна

Отец ребёнка: Манецкий Гаврила

СССР, Белорусская ССР, Гомельская область, деревня Чиколовичи
Смерть
1990
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