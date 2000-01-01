Присяжная Марина Дмитриевна
Место рожденияРСФСР, Томская губерния, деревня Курдановка
Дата рождения12.06.1921
Дата смерти1990
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1921
Отец: Присяжный Дмитрий (Митро)
Мать: не указана
РСФСР, Томская губерния, деревня Курдановка
Рождение ребёнка
21.09.1943
Дочь: Кливанова Любовь Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
деревня Курдановка
Рождение ребёнка
18.09.1944
Дочь: Мисюра Галина Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
СССР, РСФСР, Томская губерния, деревня Курдановка
Рождение ребёнка
20.04.1948
Дочь: Манецкая Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
СССР, Белорусская ССР, Гомельская область, деревня Чиколовичи
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Манецкая Людмила Гавриловна
Отец ребёнка: Манецкий Гаврила
СССР, Белорусская ССР, Гомельская область, деревня Чиколовичи
Смерть
1990