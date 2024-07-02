Поликарпова Павлова Анна Терентьевна 10.07.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Поликарпова Павлова Анна Терентьевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.07.1887 ст.

Дата смерти

12.03.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1887 ст.

Отец: Белов Павлов Поликарпов Терентий Михайлович

Мать: Павлова Поликарпова Ирина Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.07.1887 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства деревни Крюкова крестьянский сын Кузьма Иванович ... и села Рожд... Показать все
Смерть
12.03.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 14.03.1888 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 8ми мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все

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