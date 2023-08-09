Некрасова (-) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Екатерина Михайловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Михаил Семенов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.10.1826

Муж: Некрасов Александр Алексеев

Рождение ребёнка
07.09.1827

Дочь: Юшкова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.11.1829

Дочь: Некрасова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1832

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1834

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Николай Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь дьячка
Смерть
Неизвестно