Некрасова (-) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Михаил Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1826
Рождение ребёнка
07.09.1827
Дочь: Юшкова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев
Рождение ребёнка
21.11.1829
Дочь: Некрасова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев
Рождение ребёнка
10.04.1832
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев
Рождение ребёнка
02.12.1834
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Некрасов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Некрасов Николай Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Некрасов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Некрасов Александр Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
дочь дьячка
Смерть
Неизвестно