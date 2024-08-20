Von Dem Broele Gen. Plater (Brzostowska H. Strzemię Brzostowska) Maria Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
1801
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Von Dem Broele Gen. Plater) Elżbieta Anna Zofia Franciszka Amalia Jakunda
Отец ребёнка: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1809
Рождение ребёнка
1810
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1813
Рождение ребёнка
1817
Сын: Von Dem Broele Gen. Plater Zygmunt Adam Michał
Отец ребёнка: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)
Смерть
1843