Von Dem Broele Gen. Plater (Brzostowska H. Strzemię Brzostowska) Maria Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Von Dem Broele Gen. Plater (Brzostowska H. Strzemię Brzostowska) Maria Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Von Dem Broele Gen. Plater) Felicja

Отец ребёнка: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)

Бракосочетание
1801

Муж: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Von Dem Broele Gen. Plater) Elżbieta Anna Zofia Franciszka Amalia Jakunda

Отец ребёнка: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)

Рождение ребёнка
1807

Сын: Von Dem Broele Gen. Plater Kazimierz

Отец ребёнка: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Von Dem Broele Gen. Plater) Cecylia

Отец ребёнка: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Von Dem Broele Gen. Plater) Izabela

Отец ребёнка: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Von Dem Broele Gen. Plater) Zofia

Отец ребёнка: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Chalecka (Von Dem Broele Gen. Plater) Pauline

Отец ребёнка: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)

Рождение ребёнка
1817

Сын: Von Dem Broele Gen. Plater Zygmunt Adam Michał

Отец ребёнка: Плятер (Plater) Людовик Константинович (Ludwik August)

Смерть
1843

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