Голицына (Измайлова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Измайлова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.06.1799

Муж: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Вскоре после брака она с ним разъехалась, странствовала по Европе и всюду занимала публику, как своей красотой, так и странным отступлением от всех принятых в общежитии правил
Развод
1809

Муж: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Князь пытался сблизиться с женою, но все его старания были тщетны
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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