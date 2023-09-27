Голицына (Измайлова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.06.1799
Вскоре после брака она с ним разъехалась, странствовала по Европе и всюду занимала публику, как своей красотой, так и странным отступлением от всех принятых в общежитии правил
Развод
1809
Князь пытался сблизиться с женою, но все его старания были тщетны
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно