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(Борцова) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Борцов Евгений

Мать: Борцова ?

Смерть
Неизвестно