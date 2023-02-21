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(Борцова) Матрёна
(Борцова) Матрёна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Борцов Евгений
Мать
Борцова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Борцов Евгений
Мать:
Борцова ?
Смерть
Неизвестно
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