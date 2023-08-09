Антипина (Климова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипина (Климова) Евдокія

Антипина (Климова) Евдокія

Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Климовъ Андрей

Мать: Климова Екатерина

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Антипинъ Петръ

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1905

Сын: Антипинъ Федоръ

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1910

Сын: Антипинъ Григорий

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ