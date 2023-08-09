Антипина (Климова) Евдокія
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Климовъ Андрей
Мать: Климова Екатерина
Рождение ребёнка
1902
Сын: Антипинъ Петръ
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1905
Сын: Антипинъ Федоръ
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1910
Сын: Антипинъ Григорий
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Антипинъ Иванъ