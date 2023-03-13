Антипинъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипинъ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Отец

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Антипинъ Иванъ

Мать: Антипина Евдокія

Смерть
1911
Оспа
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