Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Антипинъ Григорий
Антипинъ Григорий
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
1911
Пол
Мужской
Отец
Антипинъ Иванъ
Мать
Антипина (Климова) Евдокія
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Антипинъ Иванъ
Мать:
Антипина Евдокія
Смерть
1911
Оспа
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия