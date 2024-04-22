Хрунова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрунова Анна Васильевна

Место рождения

Деревня Пруды

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
154

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Пруды
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Максимова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Хрунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Хрунов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Хрунов Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрунов Иван Борисович Старший

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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