Хрунова Анна Васильевна
Место рожденияДеревня Пруды
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
154
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Максимова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший
Рождение ребёнка
1863
Сын: Хрунов Иван Иванович
Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Хрунов Иван Борисович Старший
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно