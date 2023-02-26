Соломония Лукина
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.07.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1844
Отец: Лука Прокофьев
Мать: Анастасия Николаева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1864
Муж: Максим Логгинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно