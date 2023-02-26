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Соломония Лукина

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.07.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1820 г.р.

Мать

1820 г.р.

Муж

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
26.07.1844

Отец: Лука Прокофьев

Мать: Анастасия Николаева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1864

Муж: Максим Логгинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно