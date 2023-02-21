Корнеева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Михей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1829
Сын: Корнеев Иван
Отец ребёнка: Корнеев Яков
Рождение ребёнка
14.02.1831
Сын: Корнеев Семён
Отец ребёнка: Корнеев Яков
Рождение ребёнка
13.08.1834
Дочь: Соломония
Отец ребёнка: Корнеев Яков
Рождение ребёнка
1839
Сын: Корнеев Поликарп
Отец ребёнка: Корнеев Яков
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Корнеев Яков
Смерть
Неизвестно