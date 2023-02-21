Корнеева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Михей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1829

Сын: Корнеев Иван

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Рождение ребёнка
14.02.1831

Сын: Корнеев Семён

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Рождение ребёнка
13.08.1834

Дочь: Соломония

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Рождение ребёнка
1839

Сын: Корнеев Поликарп

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Смерть
Неизвестно