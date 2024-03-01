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Володин Степан Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Володин Фотий Степанович

Мать ребёнка: Володина Мария Сергеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.12.1853 ст.

Сын: Володин Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Володина Мария Сергеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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