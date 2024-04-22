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Синельник Тимофей Степанович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Синельник Степан Ефимович

Мать: Синельник Варвара Сергеевна

Очкино, Сумська область
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Синельник Анна Макаровна

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Около 1915

Жена: Синельник Анна Макаровна

Очкино, Сумська область
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
29.08.1918

Дочь: Софья Тимофеевна

Мать ребёнка: Синельник Анна Макаровна

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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