Синельник Тимофей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Синельник Анна Макаровна
Бракосочетание
Около 1915
Жена: Синельник Анна Макаровна
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
29.08.1918
Дочь: Софья Тимофеевна
Мать ребёнка: Синельник Анна Макаровна
Смерть
Неизвестно