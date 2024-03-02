Синельник Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельник Анна Макаровна

Синельник Анна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Синельник Тимофей Степанович

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Около 1915

Муж: Синельник Тимофей Степанович

Очкино, Сумська область
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
29.08.1918

Дочь: Софья Тимофеевна

Отец ребёнка: Синельник Тимофей Степанович

Очкино, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close