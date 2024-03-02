Синельник Анна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Синельник Тимофей Степанович
Бракосочетание
Около 1915
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
29.08.1918
Дочь: Софья Тимофеевна
Отец ребёнка: Синельник Тимофей Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно