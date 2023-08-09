Ситников Петр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: Ситников Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Садакова Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
"Жила в Разума, вышла замуж в Машилова (где Петуховы)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно