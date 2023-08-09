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Ситников Петр Матвеевич

Место рождения

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Ситников Матвей

Мать: не указана

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Садакова Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Ельпашевский, Вятский уезд, Вятская губерния
"Жила в Разума, вышла замуж в Машилова (где Петуховы)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно