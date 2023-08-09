Зимбель Мина Левтерович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Феодора Миновна
Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна
Бракосочетание
До 1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: София Миновна
Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасия Миновна
Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Миновна
Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Миновна
Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елизавета Миновна
Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Феодосия Миновна
Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надежда Миновна
Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зимбель Петр Минович
Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна
Смерть
Неизвестно