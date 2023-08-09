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Зимбель Мина Левтерович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Зимбель Левтер Дмитриевич

Мать: Зимбель София Григорьевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Феодора Миновна

Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна

Бракосочетание
До 1894

Жена: Зимбель Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: София Миновна

Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасия Миновна

Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Миновна

Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Миновна

Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елизавета Миновна

Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Феодосия Миновна

Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надежда Миновна

Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зимбель Петр Минович

Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Зимбель Георгий Минович

Мать ребёнка: Зимбель Елена Харитоновна

Смерть
Неизвестно